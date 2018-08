Kiidame tublisid tegijaid – Jüri Väärtnõu

Kärdla sadama Resto Kuur peakokk Heimar Kuuskler kutsub märkama ja kiitma tublisid tegijaid – esimesena võttis ta kiita Jüri Väärtnõud.Heimar Kuuskler kirjutas sotsiaalmeedias, et grupis Hiiumaa Heaks on kellegi kiitmist vähe või õieti polegi. “Kas see on mingi hiidlaste tagasihoidlikkuse värk?” küsis ta. Ja tegi ise kohe otsa lahti, öeldes, et parim heategu ühelt hiidlaselt olekski hea sõna teisele hiidlasele.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

