Kaubaveo mahtu kasvatas metsavedu saarelt

Suursaarte- ja mandrivahelist parvlaevaliiklust opereeriv TS Laevad vedas juulis Virtsu–Kuivastu ja Rohuküla–

Heltermaa liinidel kokku 27 400 veokit, mida on 21 protsenti enam kui mullu samal ajal, suurimat kasvu näitas Rohuküla–Heltermaa liin.

“Kui juuli reisijate arv oli nii Saaremaa kui Hiiumaa liinil absoluutne rekord, siis kaubavedude kasvus tegid hiidlased juulis saarlastele silmad ette,” ütles TS Laevad juht Jaak Kaabel. “Valdavalt tuli Hiiumaa liinil kasv metsavedudest, mis näitab, et lisaks turismile on suvel ka muu majandustegevus saarel vilgas.”

TS Laevad vedas juulikuus Rohuküla–Heltermaa liinil 7300 veokit ja haagist, mida on 45 protsenti rohkem kui mullu samal kuul. Seitsme kuu kokkuvõttes kasvasid kaubaveod Hiiumaa ja mandri vahel 22 protsenti ehk 35 700 veoki ja haagiseni.

Virtsu–Kuivastu liinil liikus juulis 20 100 veokit ja haagist, võrreldes eelmise aasta juuliga on seda 21 protsenti rohkem. Seitsme kuu kokkuvõttes kasvas liinil kaubavedu 9 protsenti 104 300 veoki ja haagiseni.

Kokku liikus suursaarte ja mandri vahel juulis 152 700 sõidukit, sh bussid, jalgrattad, mootorrattad, sõiduautod. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on seda 6 protsenti rohkem. Seitsme kuu kokkuvõttes vedas TS Laevad kahel liinil kokku 572 400 sõidukit, mida on ligi 3 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.

Reisijaid liikus juulis kahe liini peale kokku 393 400, mida on 2 protsenti rohkem, võrreldes eelmise aasta juuliga. Keskmiselt teenindas TS Laevad juulis 12 700 inimest päevas, mida on igapäevaselt 40 protsenti rohkem kui kuu varem.

TS LAEVAD

Sildid: kaubavedu, TS Laevad, veokid