Kasper Pisa Eesti meister

Pühapäeval toimusid Alutagusel Eesti meistrivõistlused kettagolfis ning Kasper Pisa teenis kuldmedali. Juunioride klassis võitis Kasper Pisa kindlalt Eesti meistri tiitli, läbides 19 rada 244 viskega, millega edestas lähimat jälitajat 11 viskega.





