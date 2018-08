Kärdla Mängude Maja saab uue ja sooja kuue

EAS otsustas toetada regionaalsete investeeringu­toetuste programmist Hiiumaa spordikooli koostatud projekti, mille abil saavad soojustatud Mängude Maja seinad ja veel soojustamata osa katusest.

Kärdla laste sportimis­võimalused on praegu väga limiteeritud, sisetingimustes saab sportida kolmes kohas: Kärdla põhikooli võimlas, Leigri tänava võimlas ja

Mängude Majas. Ükski kolmest ruumist ei rahulda praegusi vajadusi ei kasutus-

intensiivsuse ega ka kvaliteedi poolest. Kõige kehvemas seisu­korras on nendest kolmest hoonest Mängude Maja. Hoone on nii amortiseerunud, et talvel on suures liikumissaalis heal juhul 10 kraadi sooja ja tuul puhub majast läbi. Maja nurkades on temperatuur 0 kraadi või isegi miinustes. Lapsed kasutavad ruume argipäeviti kehalise kasvatuse tundideks, õhtustel aegadel toimuvad ruumides spordikooli treeningud ja mitmed muud rühmatreeningud.

Kuniks meil uut ja kaasaegset spordihoonet ei ole, peame hakkama saama olemasolevates ruumides. Seetõttu on mõistlik, et vähemalt spordisaal temperatuur oleks piisav, et nii lapsed kui täiskasvanud saaksid ka talvel sportida. Just seetõttu otsustasid spordi­kooli nõukogu ja Hiiumaa valla­valitsus eelnimetatud projekti toetada. Kärdla osavalla vanema Lauri Preimanni jaoks oli otsus lihtne ja üheselt selge: “Laste tervise nimel ei saa me riskida ja kokku hoida. Talvisel perioodil ei ole Mängude Maja sisetemperatuur

aktsepteeritav, uue spordihoone valmimine võtab aega ja uus talv on kohe ukse ees.”

Preimann nentis, et valla eelarvelisi vahendeid on alati vähem kui selle kasutamisvajadusi, mistõttu tuli

Mängude Maja soojustamise investeeringu­vajadust vallavalitsuses mõneti selgitada ja kaitsta, kuid kokkuleppele siiski jõuti. “Mul on hea meel, et EAS otsustas samuti toetuse eraldada ja et laste kasutatava hoone tingimused tulevad tööde tulemusel kaasajale pisut lähemale,” kommenteeris osavalla vanem.

Projekti eeldatav maksumus on 155 000 eurot, millest EASi toetus 75 protsenti, ülejäänud osa Hiiumaa valla panus.

Eelmisel aastal rekonstrueeriti sama meetme toel Kärdla staadion.

Autor: Kaasautor EAS otsustas toetada regionaalsete investeeringu­toetuste programmist Hiiumaa spordikooli koostatud projekti, mille abil saavad soojustatud Mängude Maja seinad ja veel soojustamata osa katusest.

Kärdla laste sportimis­võimalused on praegu väga limiteeritud, sisetingimustes saab sportida kolmes kohas: Kärdla põhikooli võimlas, Leigri tänava võimlas ja

Mängude Majas. Ükski kolmest ruumist ei rahulda praegusi vajadusi ei kasutus-

intensiivsuse ega ka kvaliteedi poolest. Kõige kehvemas seisu­korras on nendest kolmest hoonest Mängude Maja. Hoone on nii amortiseerunud, et talvel on suures liikumissaalis heal juhul 10 kraadi sooja ja tuul puhub majast läbi. Maja nurkades on temperatuur 0 kraadi või isegi miinustes. Lapsed kasutavad ruume argipäeviti kehalise kasvatuse tundideks, õhtustel aegadel toimuvad ruumides spordikooli treeningud ja mitmed muud rühmatreeningud.

Kuniks meil uut ja kaasaegset spordihoonet ei ole, peame hakkama saama olemasolevates ruumides. Seetõttu on mõistlik, et vähemalt spordisaal temperatuur oleks piisav, et nii lapsed kui täiskasvanud saaksid ka talvel sportida. Just seetõttu otsustasid spordi­kooli nõukogu ja Hiiumaa valla­valitsus eelnimetatud projekti toetada. Kärdla osavalla vanema Lauri Preimanni jaoks oli otsus lihtne ja üheselt selge: “Laste tervise nimel ei saa me riskida ja kokku hoida. Talvisel perioodil ei ole Mängude Maja sisetemperatuur

aktsepteeritav, uue spordihoone valmimine võtab aega ja uus talv on kohe ukse ees.”

Preimann nentis, et valla eelarvelisi vahendeid on alati vähem kui selle kasutamisvajadusi, mistõttu tuli

Mängude Maja soojustamise investeeringu­vajadust vallavalitsuses mõneti selgitada ja kaitsta, kuid kokkuleppele siiski jõuti. “Mul on hea meel, et EAS otsustas samuti toetuse eraldada ja et laste kasutatava hoone tingimused tulevad tööde tulemusel kaasajale pisut lähemale,” kommenteeris osavalla vanem.

Projekti eeldatav maksumus on 155 000 eurot, millest EASi toetus 75 protsenti, ülejäänud osa Hiiumaa valla panus.

Eelmisel aastal rekonstrueeriti sama meetme toel Kärdla staadion.

Sildid: Mängude maja