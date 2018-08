Kaksikud Katarina ja Elisabet ootavad väga esimest koolipäeva

Kärolyn Kivistik

Homme Kärdla põhi­koolis õpinguid alustavatel kaksikutel Katarina ja Elisabet Türnpuul on lugemine-kirjutamine juba selge. Kooli ootavad tüdrukud väga, sest leiavad, et seal on äge.Esmapilgul tunduvad Katarina ja Elisabet äravahetamiseni sarnased. Klassikalisi kaksikute nalju ja teineteise eest koolitükke tüdrukud siiski ilmselt ära teha ei saa, sest neid lähemalt tundma õppides on vahetegemine lihtne.





