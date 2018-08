Kaks poissi päästsid surfari elu

Mai algul juhtus parvlaeval lugu, millest väga paljud ei tea – kaks Hiiumaa poissi päästsid inimese elu.Kristo Kuuse pani oma pojad Andrese (11) ja Rasmuse (9) 11. mail õhtusele bussile, mis läks kell 17.30 väljunud parvlaevale. Kui laev jõudis Rukkirahu lähedale, märkasid poisid vees inimest, kes kätega vehkis. Poiste vanaisa, kes Hiiu Lehega ühendust võttis ja juhtunust rääkis, ütles, et Andres helistas isale ja kirjeldas olukorda, et inimene on hädas ja lehvitab laevale.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

