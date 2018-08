Jõustruktuuride mängudelt tõid Hiiumaa sportlased kaks kulda

Eelmisel nädalal viidi Pärnu­maal läbi kuuendad jõu­struktuuride spordimängud, kus hiidlased võitsid kaks kuldmedalit.Pärnu rannas toimus ranna­võrkpalliturniir. Meestest tuli võitjaks Kaitse­vägi, mida esindasid Markus Uuskari ja Jörgen Vanamõisa.





