Hiiu Lehe võrkpalliturniiri algab homme

Homme, 11. augustil algab Kärdla staadionil 61. Hiiumaa võrkpalliturniir, mille aastakümneid tagasi algatas kohaliku maakonnalehe toimetus. Ajalehed on nimesid ja omanikke vahetanud, pankrottigi läinud, aga turniir elab edasi. OÜ Saaremaa Raadio Hiiu Lehe toimetuse jaoks on see juba 13. turniir.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht Homme, 11. augustil algab Kärdla staadionil 61. Hiiumaa võrkpalliturniir, mille aastakümneid tagasi algatas kohaliku maakonnalehe toimetus. Ajalehed on nimesid ja omanikke vahetanud, pankrottigi läinud, aga turniir elab edasi. OÜ Saaremaa Raadio Hiiu Lehe toimetuse jaoks on see juba 13. turniir.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: 61. Hiiumaa võrkpalliturniir, võrkpalliturniir