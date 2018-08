Hiiu kala ja õllefestivalil valitakse parim kalaäkine

Laupäeval toimub Kassari puhkekeskuses neljandat korda Hiiu kala ja õlle festival. Festivali üheks tipphetkeks on Hiiumaa parima kalaäkise valimine. Võistluse raames tuleb igal neljaliikmelisel meeskonnal neljast kilost ahvenafileest valmistada vähemalt 200 degusteerimisportsu. Peaauhind konkursivõitjale on 500 eurot.

Äkine on vana kalurite kalasoolamise viis. Seda saab teha ainult väga värskest kalast, parim saab äsjapüütud kalast. Äkise tegemiseks sobivad kõik kalad – väga hästi sobivad siig ja vimb, ka värske forell või lõhe on sobilikud. Põnev on ka just püütud räimedest äkis.

Kassari puhkekeskus on festivali toimumiseks just sobiv paik, sest seal saab aastaringselt nautida kohalikku kala ja kohapeal pruulitavat õlut, tõdevad korraldajad.

Festivalipäeva jooksul saab osa nii maitsvatest söökidest-jookidest kui ka sisukast meelelahutusprogrammist. Peaesineja on Kaire Vilgats koos estraadiorkestriga, kohal ka Sulliwan ja Clint, Jaanus Kõrv ning Luidja tsirkusetalu. Lastele on avatud batuudilinnak, kõigil huvilistel võimalus sõita hobukaarikuga ja külastada kohaliku toidu laadakest.

Toimuvad ka Hiiumaa esimesed meistrivõistlused augukaevamises ja valitakse parim koduõlu.

