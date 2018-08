Esimese eriala lotovõit tõi tagasi kooli

Laupäeval lõpetas Hiiumaa ametikooli 47 õppurit, teiste seas ka Madis Teller, kelle jaoks oli see Suuremõisa lossis juba teine lõpuaktus.Esimest korda asus Madis Teller Hiiumaa ametikooli õppima kolm aastat tagasi puit- ja kiviehitiste restaureerimist. “Tookord oli selleks tulenevalt minu tööst praktiline vajadus, sest erialaselt on mul palju tegemist vanade kirikutega,” rääkis Teller.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Laupäeval lõpetas Hiiumaa ametikooli 47 õppurit, teiste seas ka Madis Teller, kelle jaoks oli see Suuremõisa lossis juba teine lõpuaktus.

