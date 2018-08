Balti sõrmkäpad kasvavad Kärdla rannaniidul

Palun oota...

Balti sõrmkäpp on eeskätt Baltimaade endeemne orhideeliik. Eestis on ta hajusalt levinud üle maa, tihkelt ja lausa massiliselt aga kaguosas.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Tapio Vares Tapio Vares | Hiiu Leht



Palun oota... Balti sõrmkäpp on eeskätt Baltimaade endeemne orhideeliik. Eestis on ta hajusalt levinud üle maa, tihkelt ja lausa massiliselt aga kaguosas. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Balti sõrmkäpp