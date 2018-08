Kunstnik päästab pastoraadimaja

Maret Kukkur (49) on teatrikunstnik, kuid praegu võitleb ta koos abilistega Reigi pastoraadihoone säilimise eest.Kohtusime pühapäeval Reigipastoraadi õuel, kui seal oli avatud ühepäevakohvik Reigi Pastoraadi Aed ja räägiti lugusid pastoraadist ning seda ümbritsenud aiast.Maret Kukkur ütles, et sel aastal toetas Hiidlaste koostöökogu Reigi Jeesuse kogudust Leader programmist ligi 42 000 euroga, millele lisandub 10% omaosalust. Selle summa eest tehakse kahe aasta jooksul hädaabitöid, et maja endiselt püsti seisaks.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Kohtusime pühapäeval Reigi

pastoraadi õuel, kui seal oli avatud ühepäevakohvik Reigi Pastoraadi Aed ja räägiti lugusid pastoraadist ning seda ümbritsenud aiast.

Maret Kukkur (49) on teatrikunstnik, kuid praegu võitleb ta koos abilistega Reigi pastoraadihoone säilimise eest.Kohtusime pühapäeval Reigipastoraadi õuel, kui seal oli avatud ühepäevakohvik Reigi Pastoraadi Aed ja räägiti lugusid pastoraadist ning seda ümbritsenud aiast.Maret Kukkur ütles, et sel aastal toetas Hiidlaste koostöökogu Reigi Jeesuse kogudust Leader programmist ligi 42 000 euroga, millele lisandub 10% omaosalust. Selle summa eest tehakse kahe aasta jooksul hädaabitöid, et maja endiselt püsti seisaks.

