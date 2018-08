Kaibaldi koondisedebüüt õnnestus

BIGBANK

Tartu Bigbanki meeskonnas meistriliiga tasemel võrkpalli mängiv 21aastane Stefan Kaibald tegi möödunud nädalal debüüdi ka rahvuskoondises.Eesti pidas Euroopa meistrivõistluste (EM) valik-turniiriks valmistudes kolm kontrollmängu Slovakkia koondisega. Rakvere publiku ees teenis kahes kohtumises mänguaega ka Kaibald.Avamängus vahetati nurgaründaja sisse teises geimis. Kaibaldile jääb debüüt ilmselt hästi meelde, sest kolmandas geimis tegi ta pika serviseeria, millesse mahtus ka kaks serviässa.Ta alustas servimist seisult 11:10 ja kui lõpuks servivea tegi, näitas tabloo 20:11.“Vist olen kunagi ka pikemalt servijoone taga olnud – kaks aastat tagasi Selveriga ühes mängus oli kümnene seeria,” meenutas Kaibald, kes enda sõnul jäi mänguga rahule.Peatreener Gheorghe Cretu sõnul on hiidlasest mängumees nutikas kutt, kes tunneb koondise mängusüsteemi hästi ja Tartus mängides teab täpselt, mida libero Rait Rikberg temalt servi vastuvõtul nõuab. “Tal on hea tehnika, füüsis on kõvasti arenenud,” vahendas volley.ee Cretu kommentaari Kaibaldi kohta.Debütant ise selgitas, et on koondisega veedetud päevi nautinud ja salamisi loodab pääseda EMturniiri alustava meeskonna koosseisu.Valikturniiriks valmistuva meestekoondise järgmised kolm kontrollmängu toimuvad reedest pühapäevaniTallinnas Kalevi spordihallis Soome vastu.EMile pääsemiseks otsustavaid mänge alustatakse 15. augustil Riias, kus võetakse mõõtu lõunanaabritelt lätlastelt.