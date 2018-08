Emmaste kunstmuruväljak sai uue katte

Anu Tammearu

Emmaste keskuse kunstmuruväljaku uus kate sai paika reedel ja kohe olid kohal mängijad, kelle suutis platsilt koju ajada alles öineäikesevihm. Idee vahetada välja 2009. aastal rajatud nn miniarena amortiseerunud kunstmurukate kerkis päevakorda 2016. aastal, kui Emmaste vald võttis põhjalikult ette valla arengukava uuendamise. Selle töö käigus kaasati sihtgruppe lasteaialastest kuni eakateni ning selgus, et valla noorte jaoks oli esmatähtis jalgpalli miniareeni kunstmuruväljaku uuendamine.





Autor: Harda Roosna Anu Tammearu

