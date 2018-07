Võrkpalliturniiri topeltvõitu püüab neli esindust

Kahel viimasel aastal on Hiiu Lehe korraldatava Hiiumaa võrkpalliturniiri võidukarikad läinud sama klubi või kandi esindustele. Tänavu on kirjas juba neli paari, kes võiks topeltvõitude seeriat jätkata.

61. Hiiumaa võrkpalliturniiri kaksikvõitu saavad praeguse seisuga püüda Valio Võrumaalt, Ridala Läänemaalt ning Davai ja Kramp Tallinnast. Mullu läksid ajaloolise võrkpalliturniiri võidu­karikad naabersaarele Saaremaale ja aasta varem Harjumaale Rae valda spordiklubi Neemeco esindustele.

Registreerimine turniirile on kestnud kaks kuud ning reedese seisuga oli kirjas 8 mees- ja 11 naiskonda. Lisaks on kummaski võistlus­grupis broneeritud üks koht Hiiumaa esindusele, et kohalik sats ootamatult n-ö ukse taha ei jääks. Nimelt on tänavu ees piirarvud, mitu nais- ja meeskonda turniirile mängima saab.

Piirarv ees ja fortuuna kaasatud

Korraldustoimkonna selgitusel on võistkondade maksimaalsed arvud – 16 naiskonda ja 24 meeskonda – lähedased viimaste aastate tegelikule osavõtjaskonnale. Lisaks tuleb arvestada 2013. aastast mängukohaks oleva Kärdla staadioni mahtu, kuhu saab üles seada maksimaalselt 12 võrkpalliväljakut.

Osalejate kirjapanek kestab 4. augustini või kohtade täitumiseni. Millises ala­grupis ja kelle vastu võistkonnad mängivad, selgub tänavu loosi teel. Varem paigutas peakohtunik Mati Kiiver tiimid alagruppidesse pallimängudes levinud süsteemi (uss) järgi, arvestades võistkonna eelmist saavutust Hiiumaa turniiril.

Seni registreerunud võistkonnad on korraldajatele varasemast tuttavad, kuid igal aastal on lisandunud uusi huvilisi. Tore on näha võistlejate seas neidki, kes mõnda aega eemal olnud. Näiteks Valio nais- ja meeskond osalesid Hiiumaa võrkpalliturniiril viimati 2015. aastal ning naised saavutasid siis viienda ja mehed seitsmenda koha.

Kalli Seina autorikarikad

Teist aastat võistlevad sportlased Hiiumaa kunstniku Kalli Seina autori­karikale. Mängupäev 11. augustil Kärdla staadionil algab võrkpalluritele kell 9 võistkonna nimelise ülesandmisega ning pealtvaatajatele kell 9.45. Avakõnede järel võtab turniir enam kui 300 võrkpalluri osavõtul hoo üles ning saab lõpu paremate tänamisega umbes kell 18 õhtul.

Hiiumaa võrkpalliturniiri peakorraldaja ja järjepidevuse hoidja on OÜ Saaremaa Raadio ajalehe Hiiu Leht toimetus ning läbiviija

1989. aastast tegev Hiiumaa võrkpalliklubi. Võistlust toetavad Eesti kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõu­kogu, AS Selver, AS HRX, MTÜ Hiiumaa võrkpalliklubi, OÜ Saaremaa Raadio ja Hiiumaa vald.

KADI KIIVER

61. Hiiumaa võrkpalli­turniiri korraldustoimkonna liige

Autor: Kaasautor Kahel viimasel aastal on Hiiu Lehe korraldatava Hiiumaa võrkpalliturniiri võidukarikad läinud sama klubi või kandi esindustele. Tänavu on kirjas juba neli paari, kes võiks topeltvõitude seeriat jätkata.

61. Hiiumaa võrkpalliturniiri kaksikvõitu saavad praeguse seisuga püüda Valio Võrumaalt, Ridala Läänemaalt ning Davai ja Kramp Tallinnast. Mullu läksid ajaloolise võrkpalliturniiri võidu­karikad naabersaarele Saaremaale ja aasta varem Harjumaale Rae valda spordiklubi Neemeco esindustele.

Registreerimine turniirile on kestnud kaks kuud ning reedese seisuga oli kirjas 8 mees- ja 11 naiskonda. Lisaks on kummaski võistlus­grupis broneeritud üks koht Hiiumaa esindusele, et kohalik sats ootamatult n-ö ukse taha ei jääks. Nimelt on tänavu ees piirarvud, mitu nais- ja meeskonda turniirile mängima saab.

Piirarv ees ja fortuuna kaasatud

Korraldustoimkonna selgitusel on võistkondade maksimaalsed arvud – 16 naiskonda ja 24 meeskonda – lähedased viimaste aastate tegelikule osavõtjaskonnale. Lisaks tuleb arvestada 2013. aastast mängukohaks oleva Kärdla staadioni mahtu, kuhu saab üles seada maksimaalselt 12 võrkpalliväljakut.

Osalejate kirjapanek kestab 4. augustini või kohtade täitumiseni. Millises ala­grupis ja kelle vastu võistkonnad mängivad, selgub tänavu loosi teel. Varem paigutas peakohtunik Mati Kiiver tiimid alagruppidesse pallimängudes levinud süsteemi (uss) järgi, arvestades võistkonna eelmist saavutust Hiiumaa turniiril.

Seni registreerunud võistkonnad on korraldajatele varasemast tuttavad, kuid igal aastal on lisandunud uusi huvilisi. Tore on näha võistlejate seas neidki, kes mõnda aega eemal olnud. Näiteks Valio nais- ja meeskond osalesid Hiiumaa võrkpalliturniiril viimati 2015. aastal ning naised saavutasid siis viienda ja mehed seitsmenda koha.

Kalli Seina autorikarikad

Teist aastat võistlevad sportlased Hiiumaa kunstniku Kalli Seina autori­karikale. Mängupäev 11. augustil Kärdla staadionil algab võrkpalluritele kell 9 võistkonna nimelise ülesandmisega ning pealtvaatajatele kell 9.45. Avakõnede järel võtab turniir enam kui 300 võrkpalluri osavõtul hoo üles ning saab lõpu paremate tänamisega umbes kell 18 õhtul.

Hiiumaa võrkpalliturniiri peakorraldaja ja järjepidevuse hoidja on OÜ Saaremaa Raadio ajalehe Hiiu Leht toimetus ning läbiviija

1989. aastast tegev Hiiumaa võrkpalliklubi. Võistlust toetavad Eesti kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõu­kogu, AS Selver, AS HRX, MTÜ Hiiumaa võrkpalliklubi, OÜ Saaremaa Raadio ja Hiiumaa vald.

KADI KIIVER

61. Hiiumaa võrkpalli­turniiri korraldustoimkonna liige

Sildid: Hiiumaa võrkpalliturniir