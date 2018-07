Võitlus matkaautodega jätkub

Eesti kämpingute liit tegi juba varakevadel märgukirja riigimetsa majandamise keskusele ja keskkonnaministeeriumile, kirjutati ka maanteeametile – ükski asutus matkaautode metsa all parkimist ja keemiliste WCde loodusesse tühjendamist probleemiks ei pea.

Autor: Kärolyn Kongi



Sildid: keelav märk, matkaauto, RMK