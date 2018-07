Vastajad pole rahul liinivõrguga

Hiiu Lehe veebis avaldatud küsitluses “Mida arvad tasuta bussiliiklusest?” avaldas oma arvamust 326 vastajat.

52 vastajat valis vastuse “Sõidaksin palju sagedamini, kuna autot mul nagunii pole ning 35 valis vastuse “Jätaksin auto koju ja sõidaksin bussiga”. Seega toetas tasuta bussitransporti 87 vastajat ehk 27 protsenti vastanutest.

88 inimest tegi valiku “Buss käib liiga harva, et ma seda autole eelistaksin” ja 101 valis vastuse “Buss ei sõida sinna, kuhu ma sooviksin” – osakaal vastavalt 27 ja 31 protsenti. Kokku polnud liinivõrgu praeguse korraldusega rahul 58 protsenti vastanutest.

17 protsenti ehk 50 vastajat valisid vastuse “Ma ei sõida kunagi bussiga”.

Samas tuleb arvesse võtta, et ilmselt pole paljudel eakatel, aga ka vaesematel inimestel, kelle jaoks buss on oluline sõiduvahend, interneti kasutamise võimalust, et küsitlusele vastata.

