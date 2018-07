Vallikividel saab valmis 1,8 miljoni eurone laut

Isa ja poeg Mati ja Martin Vallikivi on juba kümme aastat unistanud uuest ja kaasaegsest karjalaudast – sel sügisel saab unistus teoks.Hiiumaa suurima mahepiimatootja OÜ Männaka uus laut saab olema Hiiumaa suurim ja moodsaim maheveistele mõeldud hoone, mis mahutab 258 lüpsilehma.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: laut, mahepiimatootja, maheveis, OÜ Männaka, vallikivi