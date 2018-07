Valla viimane õlikatlamaja saadeti reservi

Reili Rand

Reedel avati Paladel hakkepuidul töötav konteinerkatlamaja, endine õliküttel katlamaja jääb reservi.Pühalepa osavallavanem Liili Eller rääkis, et see oli valla viimane katlamaja, kus õliküttest loobuti. “Õliküte ei ole esiteks keskkonnale hea, õhusaaste, teiseks on see kohutavalt kallis,” selgitas osavalla vanem.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Reili Rand

Pühalepa osavallavanem Liili Eller rääkis, et see oli valla viimane katlamaja, kus õliküttest loobuti. “Õliküte ei ole esiteks keskkonnale hea, õhusaaste, teiseks on see kohutavalt kallis,” selgitas osavalla vanem. Reedel avati Paladel hakkepuidul töötav konteinerkatlamaja, endine õliküttel katlamaja jääb reservi.Pühalepa osavallavanem Liili Eller rääkis, et see oli valla viimane katlamaja, kus õliküttest loobuti. “Õliküte ei ole esiteks keskkonnale hea, õhusaaste, teiseks on see kohutavalt kallis,” selgitas osavalla vanem.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Hakkepuit, katlamaja, konteinerkatlamaja, palade