Vale fookus

Erakorralisi asju tuleb ikka ette. Ka puhkuste ajal ja valla asjaajamistes. Keegi polnud ju valmis selleks, et Käina elamuskeskuse ehitusmaksumus nii oluliselt kallineb ega ka selleks, et Kärdla põhikooli direktor lahkumisavalduse lauale paneb.

Mõlemad teemad on volikogu otsustuspädevuses. Selleks, et elamuskeskus enne talve katuse alla saaks ja õppeaasta alguseks oleks Kärdla põhikoolile uus direktor leitud, tuleb juba praegu langetada otsused, mida keegi teine teha ei saa.

Pole selge, miks üks volikogu liige ei nõustunud, et koolijuhi konkursi teema erakorralise volikogu päevakorda lülitataks. Jah, seadus on täitmiseks, teisalt pole uue koolijuhi avaliku konkursi väljakuulutamise puhul tegemist korruptsiooniohtliku teemaga. Õppeaasta

alguseni aga on jäänud vaid poolteist kuud.

Tuleb arvesse võtta ka seda, miks praegune koolijuht lahkus ja kas keegi üldse julgeb kandideerida sellise kooli juhiks, kus õpetajad tagaselja direktorit ametist kangutavad. Nii võib uue juhi leidmine arvatust kauemgi aega võtta.

Käina elamuskeskuse kallinemise puhul tuleb volikogul küll hoolega mõelda, kas valla rahakott välja veab. Oluline on, et ei korduks Kärdla sadama stsenaarium, kus linn suutis laenudega katta küll ehituse omaosaluse, aga hiljem olid näpud põhjas – kärbiti töötajate palkasid ja maksmata arvete rodu oli pikk.

Lugupeetud volikogu liikmed, nii et hoopis selle teemaga tuleks tõsiselt tegeleda, mitte närida tähte, mis kuupäeval erakorraline istung toimub.

20. juuli 2018