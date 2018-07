Väike, aga tubli

Kui ühe väikese rahvaarvuga ja väheste lastega saare noorsportlased jõuavad Eesti meistri­võistlustel esikahekümnesse, on see väga hea tulemus. Eriti sellisel klassikalisel spordialal nagu kergejõustik. Veel parem, kui noored jõuavad esikümnesse ja lihtsalt supertubli kui esikolmikusse. Ja seda mitmendat aastat järjest. Seekord on põhjust rõõmustada viie noorsportlase tulemuste üle Eesti meistrivõistlustel. Seda on väga palju. Käib ju treener Toivo Pruuli Kärdla kergejõustikutrennis vaid viis poissi ja kolm tüdrukut.

On austust väärt, et head tulemused on tulnud hoolimata sellest, et Kärdlas on sise­tingimused kergejõustikualadeks sisuliselt olematud ja mitmeid kergejõustikualasid saab korralikult harjutada vaid väljas. Hei teie, riigi rahakoti hoidjad, näete, meie noortel on suutlikkust küll, toetage nüüd tingimustega, et trenni oleks huvitav tulla ja meeldiv olla! On ju Hiiu maakond viimane, kus korralikku spordihoonet pole.

Tõsi küll, tingimused võivad toetada, kuid palju sõltub siiski treenerist. Siinkohal tuleb meenutada, et 41 aastat treeneritööd teinud ja sel sügisel 65. sünnipäeva tähistav Pruul on otsustanud, et see edukas noortegrupp jääb tema viimaseks.

Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov ütles, et Pruul ei ole uusi õpilasi võtnud juba kolm aastat ja treenerite otsinguga tegeletakse. Poole aasta pärast tuleb spordikooli treeneriks kõrgharidusega Andreas Peetre, kel treeneri viies kategooria. Natuke läheb veel aega, kui vanemapuhkuselt jõuab tagasi Pruuli õpilane ja suur kergejõustiku­fanaatik Häli-Herta Haavapuu, kes taotlemas treeneri kolmandat kategooriat. Pruuli Emmaste treening­gruppi on vajadusel valmis üle võtma kolmanda kategooria abitreener Tiina Koit.

6. juuli 2018