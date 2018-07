USA suursaadik tuleb lahkumisvisiidile

USA suursaadik Eestis James D. Melville teatas laupäeva õhtul Facebookis oma sõpruskonnale, et lahkub USA praeguse poliitika tõttu ametist. Uudisest kirjutas Eesti Ekspress, mis avaldas ka pöördumise täisteksti.Eelmisel nädalal ütles USA saatkonna kauaaegne kontaktisik Vilma Tikerpuu, et enne lahkumist tuleb suursaadik Hiiumaale hüvastijätuvisiidile. 2016. aastal avas suursaadik Kärdla Vabrikuväljakul Hiiumaa kohvikute­päevad ja on siin hiljem käinud veel korra. Nii on suursaadiku ja tema abikaasa Joanna jaoks see kolmas kord Hiiu saarele tulla.USA suursaadik Eestis James D. Melville Jr lahkub omal soovil ametist protestiks president Donald Trumpi suhtumise vastu Euroopasse ja NATOsse. Ekspress teatas, et Melville teatas töökoha ülesütlemisest laupäeva hilisõhtul FBs isiklikul leheküljel avaldatud postituses, mis nähtav ainult tema 841 sõbrale. Postitus ilmus inglise keeles ning selles ei mainita kordagi president Donald Trumpi nime. Muuhulgas kirjutas Melville: “President, kes teatab, et Euroopa Liit “on loodud saama eeliseid Ühendriikide ees, ründama meie närust panka” või et “NATO on sama halb kui NAFTA”, pole mitte ainult faktiliselt vale, vaid kinnitab mulle, et on aeg minna.” Melville’i sõnul oli ta üdini uskunud USA toetusse Euroopa Liidule ja NATOle.Suursaadik lahkub kuu aja pärast, 29. juulil Eestist ja alustab pärast 33 aasta pikkust avalikku teenistust eraisikuna uut elu. Melville on olnud teenistuses kuue USA presidendi ning 11 välisministri alluvuses, suursaadikuks Eestis sai ta 2015. aastal president Barack Obama ajal.HARDA ROOSNA