USA suursaadik käis lahkumisvisiidil

Ametist lahkuv USA suursaadik James D Melville Jr koos abikaasa Joannaga veetis kaks päeva Hiiumaal ja suundus eile edasi Saaremaale, kus osaleb ooperipäevadel.Suursaadikut ja tema abikaasat saatsid kahepäevasel visiidil Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja saatkonna kauaaegne koostööpartner Vilma Tikerpuu.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Ametist lahkuv USA suursaadik James D Melville Jr koos abikaasa Joannaga veetis kaks päeva Hiiumaal ja suundus eile edasi Saaremaale, kus osaleb ooperipäevadel.Suursaadikut ja tema abikaasat saatsid kahepäevasel visiidil Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja saatkonna kauaaegne koostööpartner Vilma Tikerpuu.

