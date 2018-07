Üleveonumbrite kasv stabiliseerunud

TS Laevad teenindas juunis üle 273 000 reisija, mis on 5 protsenti enam kui aasta tagasi ja ühtlasi kõigi aegade suurim juunikuus mandri ning suursaarte vahel teenindatud reisijate arv. Üleveetud sõidukite arv kasvas samuti 5 protsenti, ulatudes ligi 108 000.Rohuküla–Heltermaa liinil reisis juunis 73 700 reisijat ehk 5 protsenti rohkem ja veeti üle 28 900 sõidukit ehk 6 protsenti rohkem kui aasta varem.Virtsu–Kuivastu liinil teenindati juunikuus eelmise aastaga võrreldes 5 protsenti enam reisijaid ja sõidukeid ehk kokku 199 700 reisijat ja 79 000 sõidukit.TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel märkis, et keskmiselt teenindas laevafirma juunikuus 9100 inimest päevas. “Kõige reisijaterohkem päev oli meile jaanipäev ehk 24. juuni, mil vedasime üle 16 000 inimest,” ütles Kaabel. Ka suurenes juunis oluliselt üleveetud veokite ja haagiste arv, sõiduautode ja busside arv on jäänud aga mullusele tasemele.Mullu veeti jaaniajal Hiiumaa liinil üle 4940 reisijat, mis oli koguni 37 protsenti enam kui 2016. aastal ja 1719 sõidukit ehk 70 protsenti enam kui aasta varem.Kuue kuu kokkuvõttes on TS Laevad tänavu mandri ja suursaarte vahel teenindanud 942 900 reisijat ja 419 700 sõidukit, mis on vastavalt 0,3 protsenti ehk 2700 inimest ja 2 protsenti ehk 7300 sõidukit rohkem kui eelmisel aastal. Mullu samal perioodil olid kasvunumbrid märksa suuremad: kuue kuuga veeti üle 60 000 reisija ja ligi 30 000 sõidukit rohkem kui 2016. aastal.