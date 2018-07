Tüürimees: Pean end alati tõestama ja uuesti nullist alustama

Sulev Vahter

Parvlaev Soela tüüri-mehe Getter Kaevandesi sõnul leidus Eesti mereakadeemias õppejõude, kes talle õpingute ajal otse ütlesid, et ta ei kõlba sinna, sest on naine ning lubasid, et ta elu ei saa lihtne olema.Getter Kaevandes lõpetas möödunud kevadel Eesti mereakadeemia. Juba vahetult enne kooli lõppu pakuti talle tööd parvlaeval Soela.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Sulev Vahter

Getter Kaevandes lõpetas möödunud kevadel Eesti mereakadeemia. Juba vahetult enne kooli lõppu pakuti talle tööd parvlaeval Soela. Parvlaev Soela tüüri-mehe Getter Kaevandesi sõnul leidus Eesti mereakadeemias õppejõude, kes talle õpingute ajal otse ütlesid, et ta ei kõlba sinna, sest on naine ning lubasid, et ta elu ei saa lihtne olema.Getter Kaevandes lõpetas möödunud kevadel Eesti mereakadeemia. Juba vahetult enne kooli lõppu pakuti talle tööd parvlaeval Soela.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Getter Kaevandes, mereakadeemia, parvlaev, soela