Tulumaksu laekus üle keskmise

Kuue kuuga on Hiiumaa vallale üle kantud 4 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu, kui aasta eest oli laekumine 3,6 miljonit eurot. Kasv võrreldes

2017. aastaga on 12,5 protsenti. Eesti keskmine üksikisiku tulumaksu laekumise kasv on 11,4 protsenti.

Võrdluseks, et Haapsalu linnale on kuue kuuga laekunud 4,7 miljonit eurot ja kasv eelmise aasta sama perioodiga kõrvutades

8,6 protsenti. Lääne-Nigula vald on poole aastaga kogunud 2,5 miljonit eurot tulumaksu ning kasv 2017. aastaga võrreldes 9,5 protsenti. Saaremaa valla arvele on kuue kuuga kantud 11,8 miljonit eurot, mis võrdluses eelmise aasta sama perioodiga on 11,3 protsenti enam.

Juunikuus laekus Hiiumaa vallale tulumaksu 694 000 eurot, mis on 15 protsenti enam kui mullu. Eesti keskmine kasv on 11,4 protsenti. Eelpool mainitud naabrite tulumaksulaekumise kasv võrreldes 2017. aastaga on vahemikus 9–12 protsenti.

HERGO TASUJA

Autor: Kaasautor Kuue kuuga on Hiiumaa vallale üle kantud 4 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu, kui aasta eest oli laekumine 3,6 miljonit eurot. Kasv võrreldes

2017. aastaga on 12,5 protsenti. Eesti keskmine üksikisiku tulumaksu laekumise kasv on 11,4 protsenti.

Võrdluseks, et Haapsalu linnale on kuue kuuga laekunud 4,7 miljonit eurot ja kasv eelmise aasta sama perioodiga kõrvutades

8,6 protsenti. Lääne-Nigula vald on poole aastaga kogunud 2,5 miljonit eurot tulumaksu ning kasv 2017. aastaga võrreldes 9,5 protsenti. Saaremaa valla arvele on kuue kuuga kantud 11,8 miljonit eurot, mis võrdluses eelmise aasta sama perioodiga on 11,3 protsenti enam.

Juunikuus laekus Hiiumaa vallale tulumaksu 694 000 eurot, mis on 15 protsenti enam kui mullu. Eesti keskmine kasv on 11,4 protsenti. Eelpool mainitud naabrite tulumaksulaekumise kasv võrreldes 2017. aastaga on vahemikus 9–12 protsenti.

HERGO TASUJA

Sildid: laekumine, tulumaks