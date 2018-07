Traktorist sai alguse põllupõleng

25. juulil kell 15:31 teatati Häirekeskusele tulekahjust Hiiumaa vallas Kukka külas, kus traktor tegi heina. Traktorist tulnud sädemest oli süttinud põlema heinapõld, kuid päästjate saabudes oli traktorist suutnud suurema põlengu ise kustutada. Päästjad uhasid 10 ruutmeetrit põlenud ala veega üle.

Eilseks oli EMHi tuleohukaardil peaaegu kogu Hiiumaa märgitud suure tuleohuga alaks. See tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine tekitab põlenguohu või põhjustab tulekahju metsas või maastikul. Suure tuleohuga ajal on metsas keelatud suitsetamine, grilliseadme kasutamine, lõkke tegemine ja igasugune lahtise tule kasutamine. Tuld teha ja grillida ei tohi ka selleks ettevalmistatud kohas ehk riigimetsa majandamise keskuse lõkkeplatsidel. Lisaks sellele palub päästeamet vältida mootorsõidukitega looduses ja turbasel pinnasel sõitmist. Sõiduki kuumenevatele osadele sattuv turbatolm või kuivanud taimeosad süttivad ning süütavad pinnasele kukkudes omakorda selle.

