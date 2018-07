Suvelaadal peagi 20 aastat täis

Hiiumaa käsitööseltsi kogu

Hiiumaa käsitööseltsi suvisest käsitöö ja omatoodangu laadast on saamas tore traditsioon – sel laupäeval algab laadamelu Kärdla Vabrikuväljakul juba 19. korda.Ja kuigi suur osa kauba­pakkujaist on kohalikud käsitöömeistrid või toidutootjad, on eheda kohaliku kaubaga hiidlaste suvelaat tuntud üle Eesti. Ka hiidlased ise teavad, et kui Vabrikuväljaku roosid on täisõites, on peagi käes laadaaeg.Tänavune, 19. suvine käsi­töö ja omatoodangu laat lööb kunagise kalevivabriku asemel letid valla juba sel laupäeval. Laat algab 14. juulil kell 10 ja kestab kella 15ni.Suvisele käsitöö ja omatoodangu laadale on registreerunud 90 kauplejat, kellest 53 kohalikud. “See on suurim arv aja jooksul, mil mina olen laada korraldamisega tegelenud,” rõõmustas Hiiumaa käsi­tööseltsi juhatuse liige Nele Eller. “Tundub, et stabiilseks muutunud laevaühendus on vist see, mis julgustab inimesi taas rohkem saarele tulema,” pakkus ta ka põhjuse.“Oleme uhked pidevate laadalkäijate üle, kellest kõige staažikam on meil üks Käina naiste punt, keda võime lugeda oma raudvaraks,” lisas Eller. Laada auks ja uhkuseks on tavapäraselt Tuuru maja ees paiknev seppade allee.Tavapäraselt hästi on laadal esindatud puidust tooted ja mitmesugused muud käsitöötooted. Suures valikus on ka käsitööehteid, rikkalikult pakutakse keraamikat.“Eriti uhke olen, et sel aastal hakkavad lõpuks ometi laadale tulema ka inimesed oma aiasaadustega – sellest olen unistanud pikalt,” nentis korraldaja. “Puudu on veel laadale müüki toodud loomad,” naljatas ta. Kohal on ka Tatermaa taimeaed ja veel üks püsikute müüja mandrilt.Laadaliste tühja kõhu eest kannavad hoolt kohvikud. Kohviku avavad Heli Üksik ja Tiia Niinemäe, kumbki koos oma tiimiga. Käina kooli 8. klassi õpilased koguvad laadakohvikus raha oma kooli­lõpureisi jaoks. “Astuge ka nende juurest kindlasti läbi,” soovitab Eller. Muidugi on avatud püsikohvik Baabad oma tuntud headuses.Suitsukala pakuvad Koit Kalmus ja Taido Elmi, kes tuleb kohale lausa suitsu­ahjudega, nii et mandriinimesed saavad ka korraks sooja suitsukala meki suhu.Muidugi on kohal hiiumaine mesi ja just laadal on hea võimalus oma talvevarusid täiendada.Laadale on tulemas Tea kirjastus, kust lubati kaasa võtta raamatuid käsitööst ja lastele. Laadal pakutakse paberist meisterdatud kaarte, korve ja laekaid, aga korraldajate suureks rõõmuks on kohal ka mandri korvimeistrid oma laastukorvidega. “See teeb suurt rõõmu, kuna Hiiumaal praegu keegi korve ei tee,” ütles Eller. Ta avaldas lootust, et ehk innustab see kedagi korvitegemise peale mõtlema.“Esile tahan tõsta veel ühte müüjat, kes tuleb müüma vaibakudumise materjali, nii et kohalikel vaibakudujatel on võimalus sel korral transpordikuludelt kokku hoida ja materjali laadalt hankida,” soovitab Eller.Seltsi värske liige Häli-Herta Haavapuu müüb endavalmistatud menukaid lastekiigikuid ja -telke ning toimetab samas ka lastenurgas, kus jagub tegemist kõige väiksematele laadalistele.Laadaloterii võidud annetavad nagu ikka laadal kauplejad.Avatud on ka Hiiumaa muuseum, kus parajasti on üleval mitmed põnevad näitused. “Kui oled juba laadal, maksab ka muuseumi pakutu üle vaadata,” soovitab Eller.Samas Vabrikuväljakul on avatud ka Hiiumaa käsitööseltsi Meistrite maja pood, kus on kindlasti müügil asju, mida laadaplatsilt ei leia. Poes ootavad külastajaid Irina Tammis ja Regina Jõeleht. Meistrite maja kõrval on avatud Fotoprojekti ja Koosloome salong. Isetegemise hoog ja laine aga loksuvad üle kogu Kärdla linna, keskväljakul on avatud Nelja Nurga Galerii, kus väga põnev väljapanek, muuhulgas ka Hiiumaa kunstnike vabaühenduse HiKu näitus.Eriti vahva, et tänavusel laadal saab sõita hobukaarikus – hobupeatus on otse Hiiumaa muuseumi ees ja sõitma viib Kaja Tuisk Kassarist.Laadaplatsi kõrvalasuvad tänavad v.a Rannapaargu juurde viiv Lubjaahju tänav, on laada ajaks liiklusele suletud. “Palume inimestel, kui nad liiguvad sõiduteel, jätta tänavatel liikluseks ruumi ka autodele ja hoida silm peal lastel, samuti lähtuda parkimisel mõistlikkusest,” oli Nele Elleri tagasihoidlik soov laadalistele.Laada müüjate-ostjate murede-rõõmudega tegelevad seltsi liikmed Nele Eller, Tiia Laanejõe ja Sirje Eller, abiks on Ille Savioja Kärdla kultuuri­keskusest ja pundike mehi. Laada korraldab tänavu 20 tegevusaastat tähistav Hiiumaa käsitöö selts ja seda toetas kultuurkapitali kohalik ekspertgrupp.