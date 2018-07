Sinivetikad jõudsid saare põhjaosa ujumiskohtadesse

Sinivetikaid oli ohtlikult palju Luidja rannas, neid leidus ka Tõrvaninal, puhas oli Kassari supluskoht.“Kuna Tõrvanina ja Kärdla suplusrand asuvad Tareste lahe ääres, siis samad tulemused on ka Kärdla ranna suplusvees,” ütles terviseameti Lääne talituse Hiiumaa esinduse inspektor Tiina Vainomäe, kes käis eelnimetatud kolmest supluskohast proove võtmas reedel.





Autor: Harda Roosna NASA

Sildid: Luidja, rannas, sinivetikas, Tõrvanina