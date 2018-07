SEB sularahaautomaatide asukohad muutuvad

Järgmistel nädalatel paigutab SEB pank kaks pangaautomaati. 24. juulil paigaldatakse sisse- ja välja-makseautomaat Hiiu Konsumisse aadressil Keskväljak 1. Automaat on avatud tööpäeviti kella 7.30st kuni 21ni ja nädalavahetustel kella 9st kuni 21ni.

31. juulil paigaldatakse SEB sisse- ja väljamakseautomaat Hiiumaa Selverisse Linnumäe külas. Automaat on avatud iga päev kella 8st 23ni.

“Toidupoode külastatakse kõige tihedamini ja nii on võimalik edaspidi oma sularahavajadused mugavalt poeskäiguga ühildada,” selgitas panga kommunikatsioonijuht Martin Kõrv.

Senine sularahaautomaat, mis asub SEB kontori iseteenindusalal Keskväljak 7 eemaldatakse 1. augustil. Samuti suletakse SEB panga samas hoones asunud kontor.

Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Võru, Rakvere ja Viljandi kõrval on Kärdla kaheksas linn, kus SEB-l on rohkem kui üks sularaha sisse- ja väljamakseautomaat.

Kõrv juhtis tähelepanu, et pangaautomaatide paigaldamisega võib esineda häireid nende töös. “Palume sellega arvestada ja võimalusel teha oma sularaha sisse- ja väljamaksed enne või pärast nimetatud kuupäevi,” soovitas Kõrv.

Autor: Harda Roosna

Sildid: konsum, SEB, Selver, sularahaautomaat