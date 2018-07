Saarnaki kompleksis toimus vahetus

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) müüs kaasomanikule osa vaidlusalusest Saarnaki elamust, RMK vahendas, et uus omanik lubas katuse kiiresti korda teha.

Hiiu Leht kirjutas aprillis Saar­naki laiul asuvast ajaloolise väärtusega elamukompleksist, mille eest peaks hoolt kandma Riigimetsa majandamise keskus, kuid mille katused on katki ja lasevad läbi vihmavett.





Sildid: kaasomanik, omanik, RMK, Saarnaki