Rukki kanalit süvendatakse augusti teises pooles

wikipedia

Palun oota...

Veeteede ameti välissuhete juht Tarmo Ots ütles Hiiu Lehele, et leping Hiiumaa ja mandri vahel veeteel asuva Rukkirahu kanali süvendajaga loodetakse sõlmida augutis alguseks ja töödega on planeeritud alustada augusti teises pooles. “Selles mõttes ajakriitilist seisu ei ole,” lisas Ots.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna wikipedia



Palun oota... Veeteede ameti välissuhete juht Tarmo Ots ütles Hiiu Lehele, et leping Hiiumaa ja mandri vahel veeteel asuva Rukkirahu kanali süvendajaga loodetakse sõlmida augutis alguseks ja töödega on planeeritud alustada augusti teises pooles. “Selles mõttes ajakriitilist seisu ei ole,” lisas Ots. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kanal, Rukkirahu, süvendus