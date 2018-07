Rukki kanali süvendaja leidmata



Juba järgmise nädala lõpus peaksid algama Rukki kanali süvendustööd, aga endiselt pole teada, kes töid teostab. Veeteede amet kuulutas välja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinile jääva Rukki kanali hooldussüvendamise hanke. Hankelepingu sõlmimise kriteeriumiks oli madalaim hind. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli juba 5. juulil. Hiiu Lehele teadaolevalt esitas pakkumise vaid üks ettevõte.

Küsimusele, kes kanalit süvendama hakkab, vastas veeteede ameti välissuhete juht Tarmo Ots reedel, et jätkuvalt pole süvendaja kohta otsust tehtud.

Rukki kanali hooldussüvendustööd peaksid algama 1. augustil ja lõppema 15. oktoobriks.

12. aprillil tehtud hüdrograafilise mõõdistuse järgi on kanalis mitmeid kohti, kus sügavus on väiksem kui 5,2 meetrit. Madalama sügavusega kohtadest tuleb eemaldada pinnas ja vajadusel kivid sellises mahus, et pärast tööde lõppu oleks kogu kanali sügavus 5,2 meetrit.

Madala veetaseme puhul on tähtis Rukkirahu kanali sügavuse iga sentimeeter, kuna sellest sõltub, kas laevad sõita saavad. Seetõttu katkes parvlaevaliiklus mandri ja Hiiumaa vahel tänavu talvel mitmel korral.

Autor: Kärolyn Kongi

Sildid: Rukki kanal, süvendustööd