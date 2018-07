RMK ja omavalitsus matkaautodes probleemi ei näe

Üha enam leiavad tee RMK Hiiumaa telkimis­aladele ka matkaautodega suvitajad. Kitsaskohaks on nende tualetid, mille tühjendamis­võimalusi telkimis­aladel pole.Hiiu Lehe toimetuse poole pöördus Henry Laanemäe, kes peab Randmäe puhketalu ja on loonud kõik vajalikud tingimused ka matkaautodega reisijatele.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: matkaautod, RMK, telkimisala, tühjendamine