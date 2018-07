Rikete arv jätkab langust

Elektrilevi

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Peeter Liigi sõnul on rikete arv viimase nelja aastaga langenud Hiiumaal 281 rikkelt aastas 176 rikkeni aastas. Ilmastikukindla võrgu osakaal Hiiumaal aga on viimase nelja aastaga tõusnud 54 protsendilt 64 protsendile, sama kõrge, 64 protsenti on praegu ka Eesti keskmine.Ilmastikukindlat madalpingejuhet on ettevõte Hiiumaal paigaldanud juba 340 kilomeetrit. Madalapinge paljasjuhet on Hiiumaal järgi veel ligikaudu 70 kilomeetrit. “Kahe aasta perspektiivis on see plaanis vahetada ilmastikukindla vastu,” rääkis Liik.Vahemikus 2017–2022 kavandab ettevõte Hiiumaal töid 4,6 miljoni euro eest, muutmaks elektrivõrku töökindlamaks. Mullu rekonstrueeriti Käina alajaam, mis läks maksma 1,45 miljonit eurot. Tänavu alustatakse Emmaste uue piirkonna alajaama rajamisega, mille ehitustööd lõppevad 2019. Uue alajaama maksumus on 917 000 eurot. Sel aastal lõpetatakse 661 000 eurot maksnud Kärdla liini renoveerimine. 2021–2022 on kavas 1,6 miljoni euro eest rekonstrueerida Kärdla jaotus-seadeid.