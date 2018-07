Reoveepuhastist tulev lehk loodetakse kontrolli alla saada

erakogu

Hausma külas elav Reelika Ulla kurdab haisu üle, mis levib tema krundi naabruses asuvast reoveepuhastist. Hais on intensiivsemaks muutunud just viimasel paaril aastal.Reelika Ulla pole oma murega üksi, haisu üle on kurtnud nii Kärdla kalmistul käijad kui ka Pae tänava elanikud. Isegi Kärdla turuplatsil on lehka tunda olnud. Ka vesi, mis reoveepuhastist merre voolab, tekitab pidevalt ebameeldivat lõhna.Juunikuus andis Ulla keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroole teada kaheksast päevast, mil hais taas võimatuks muutus. “Tahtsin, et kopamees tuleks kände juurima ja kui ta tuli töökohta lihtsalt vaatama, ütles ta, et see on õudne hais,” rääkis Ulla. Ühel haisuvabal päeval said kännud siiski juuritud.Ulla küsis keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroolt, kas reovee töötlemine reoveepuhasti territooriumil toimub seaduspäraselt.Kontrollimisel tuvastas keskkonnainspektsioon juunikuus kaheksal päeval väljaspool reoveepuhasti kinnistut ebameeldivat haisu, mis võib ületada lõhnaaine esinemise häiringutaset. Oma kirjaga 4. juulist teavitas inspektsioon Ullat, et on teinud ASile Kärdla Veevärk ettepaneku koostada vabatahtlikult lõhnamise vähendamise tegevuskava.Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo juhataja Marek Põld selgitas, et haisu põhjustab komposteeritud reoveesete. Selleks, et sete komposteeruks, tuleb seda aeg-ajalt ümber tõsta, muidu võtab sete kooriku peale, ei kõdune ega komposteeru. Kui koorik mingil hetkel katki läheb, hakkab see mädanema ja lehkama ning sette ringitõstmise ajal on lehk paratamatu.Küsimusele, kas haisuprobleemi lahendamiseks on midagi ette võetud, vastas ASi Kärdla Veevärk juhataja jaatavalt. “Kastame ja pritsime kemikaaliga, mõned kohad on pealt roheliseks läinud ja haisu on kõvasti vähemaks jäänud,” selgitas Kattel, et tärkav taimestik aitab reovee-settel komposteeruda.Kattel ütles, et kui see, mis praegu haisu likvideerimiseks tehakse, ei aita, tuleb kasutusele võtta mõni järgmine vahend, mis nagu soomlaste praktika on näidanud, võiks aidata.