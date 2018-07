RE soovib erakondade ümarlauda

Kärdlas kohtusid Reformierakonna (RE) ja Keskerakonna (KE) Hiiumaa piirkonnaorganisatsiooni juhid. Peale kohtumist saadetud pressiteates on kirjas, et kohtumine korraldati sooviga arutada Hiiumaa arenguid ja investeeringuid ning kritiseeriti praegust vallavalitsust.

“Veendumus, et neist asjust peab rääkima, süvenes pärast seda, kui Hiiumaa vallavanem vastas juunikuises volikogus meie juhatuse liikme Riho Rahuoja järelpärimisele, et ühtegi ametlikku taotlust järgmise aasta riigieelarvesse ei ole Hiiumaalt esitatud,” selgitas RE piirkonnajuht Peep Lillemägi.

Hiiumaa vallavanem, sotsiaaldemokraat Reili Rand selgitas Hiiu Lehele, et kirjalikku taotlust volikogu toimumise ajaks küll esitatud ei olnud, kuid jätkuvalt käivad läbirääkimised Hiiumaa spordikeskuse kaasrahastuseks järgmise aasta riigieelarvest.

KE piirkonnajuht Ants Vahtras väljendas muret Kärdla tänavakatete taastamise, aga ka Käina elamuskeskuse

Tuuletorn kavandatust oluliselt kallima ehitusmaksumuse üle. “Kust lisaraha tuleb, ei ole selge,” ütles Vahtras.

Äsja keskerakonnaga liitunud Antti Leigri väitis, et Hiiumaa areng toimub praegu selgelt Kärdla-Käina teljel, samas on saarel teisi keskusi näiteks Pühalepa, Emmaste ja Kõrgessaare, mis vajavad samuti tähelepanu.

“Hiiumaa vald on ühiselt tegutsenud vähem kui aasta ja praegu on aktiivselt laual valla ühise arengukava koostamine,” selgitas vallavanem Hiiu Lehele.

Ta viitas, et käimasolevate projektide, Kärdla keskväljaku ja Käinas asuva elamuskeskuse näol on tegemist veel endise nelja valla ning maavalitsuse ühiselt seatud investeerimisobjektide prioriteetidega. “Need viiakse ellu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme vahendite ja valla eelarveliste vahendite toel,” selgitas vallavanem. “Järgmised investeeringud saavad paika juba varem mainitud arengukavas, kus leiavad koha kõikide piirkondade investeeringud.”

Lillemägi sõnul lepiti kohtumisel kokku, et juba lähiajal korraldatakse kõikide riigikogus esindatud erakondade ümarlaud, et eelnimeatud teemadel põhjalikumalt rääkida.

“Loodan, et hoolimata lähenevatest riigikogu valimistest töötame ikka ühiselt Hiiumaa huvide eest,” avaldas lootust ka Hiiumaa vallavanem Reili Rand.

