Piip ja Tuut juubeldavad

Piip ja Tuut panevad esma­kordselt ühte etendusse kokku parimad palad oma 20 aasta kahekümnest lavastusest ja teevad11.–22. juulini Eestile tiiru peale. “Selle suve väikseim tuur, peaaegu nagu tiir, kus kokku saavad suured ja väiksed sõbrad, et koos juubeldada,” on kirjas saadetud pressiteates.Ülemereetendusega tulevad Piip ja Tuut sel korral vaid Hiiumaale, kus Haide Männa­mäel ja Toomas Trossilon suvekodu. Saarlased peavad etendusele tulekuks sõitma Kassarisse. Etendus “PIIP20TUUT JUUBELDAVAD” algab teisi­päeval, 17. juulil kell 19 Kassari KAKUS ehk Kassari puhkekeskuse suvises kultuuritelgis. Etendus on kahes osas ja ühe vaheajaga, kaasa teeb Siim Aimla ansambel.