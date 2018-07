Pall ühistranspordikeskuse väravas

1. juulist hakkas nii Hiiumaal kui ka Läänemaal kehtima tasuta maakonnasisene ühistransport. Läänemaal on sellega kaasnenud bussiaegade muudatused palju paksu verd tekitanud, pahameelt tunnevad ka hiidlased.

Varasemalt jõudis Tallinnast 13.30 väljuva bussiga Haapsalus kohalikku bussi ümber istudes ilusti Rohukülast kell 16 väljuvale parvlaevale. 1. juulist aga läheb buss Haapsalust Rohukülla vaid 5 minutit enne parvlaeva väljumist ja sellega õigeks ajaks sadamasse enam ei jõua. Taksoga jõuab, aga taksosõit Rohukülla maksab ligi 10 eurot.





