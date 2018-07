Pahalased riputasid totraid silte

erakogu

Teisipäeva, 10. juuli hommikul avastasid mitmed Pika tänava elanikud oma aedade ja postkastide külge kleebitud käsikirjalised sedelid totrate ja kahemõtteliste sõnumitega, mis elanikke häirisid. Samal hommikul viidi sedelid, millel tekstid “Mu püksis on ikka veel su naise DNA”, “Ettevaatust meie prussakad hammustavad”, “Hoiatus! Nudistid majas!”, “Ettevaatust kuri naine!”, politseisse ja tehti avaldus asja uurimiseks.Kahe noore inimese tegutsemisel oli ka pealtnägija, kes rääkis, et nägi neid kella poole viie ajal, kuid ei osanud esialgu midagi kahtlustada. Noormees ja neiu olid mõlemad pikka kasvu, noormehel seljas punase-oranživärviline kapuutsiga tuulepluus, õlal riidest õlakott. Neiu oli täidlasem, hallikat tooni riietusega. Pealtnägija sõnul tundusid nad olevat mingis joobes. Tema oletas, et kuna ühel sedelil oli kiri – “Siin majas elavad prussakad” – on pahalased ilmselt mandrilt pärit.Kui keegi nad kirjelduse järgi ära tunneb, andke politseile teada.