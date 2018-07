Päästeamet: Hoia end ja oma lähedasi veeõnnetustest eemal!

Päästeamet

Kuum suveilm meelitab puhkajaid nii ujuma kui ka veekogudele lõbusõitu tegema.Selleks, et suvised koosviibimised veekogude ääres ja jahutavad suplused jääksid ainult positiivselt meelde, kutsub päästeamet inimesi üles hoidma end ja oma lähedasi õnnetustest eemal.Juulikuus on veega seotud õnnetustes uppunud juba kuus inimest, neist viis viimase viie päeva jooksul. Käesoleval aastal on uppunud kokku 22 inimest, eelmise aasta samal perioodil oli uppunuid 23 ja üleeelmisel aastal 31.Soovime, et suvi mööduks ohutult ja tuletame meelde mõned veeohutusega seotud põhitõed.Lapsed: Ära jäta lapsi veekogu ääres järelevalveta. Uppuv laps ei tee häält, räägi oma lapsele veega seonduvatest ohtudest ja õpeta, kuidas vees käituda.Veesõidukid: Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati päästevarustust. Õnnetusse sattudes on päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna. Peaaegu kõik veesõiduki õnnetuste ohvrid oleks elus, kui neil olnuks seljas päästevest.Alkohol: Ära lase purjus sõpra vette! Sõpradega veekogu ääres viibides pea meeles, et kui tarbitakse ka alkoholi, siis inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata.Tundmatu veekogu: Ära hüppa tundmatus kohas vette! Enne vetteminekut hinda alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi.Sa võid osata põhivõtteid õnnetusse sattunud inimese päästmiseks veest, kuid ära unusta – sinu enda turvalisus on kõige olulisem. Kui tekib väikseimgi kahtlus, et sa ei suuda abistada, kutsuprofessionaalne abi.Hüüa appiPüüa mitte sattuda paanikasse – ole rahulik ja ära rabeleVaata ringi ujuvate esemete järeleProovi rahulikult hõljudes veepinnal püsidaRiided ja isegi saapad võivad sul aidata veepinnal püsidaKui kallas on lähedal, uju kaldaleHõika ümberkaudsed inimesed appiKui kardad ise tegutseda, juhi kellegi tähelepanu toimuvaleBasseinis, veepargis ja avalikus supelrannas kutsu vetelpäästjad või saada keegi teine seda tegemaKui abivajaja on vees, abista teda ja alles siis kutsu abi või saada keegi abi järeleHelista 112 ja anna teada, mis juhtusRohkem infot veeohutuse kohta leiab: https://veeohutus.ee/suvi

PÄÄSTEAMET

Autor: Kaasautor Päästeamet

Selleks, et suvised koosviibimised veekogude ääres ja jahutavad suplused jääksid ainult positiivselt meelde, kutsub päästeamet inimesi üles hoidma end ja oma lähedasi õnnetustest eemal.

Juulikuus on veega seotud õnnetustes uppunud juba kuus inimest, neist viis viimase viie päeva jooksul. Käesoleval aastal on uppunud kokku 22 inimest, eelmise aasta samal perioodil oli uppunuid 23 ja üleeelmisel aastal 31.

Soovime, et suvi mööduks ohutult ja tuletame meelde mõned veeohutusega seotud põhitõed.

Lapsed: Ära jäta lapsi veekogu ääres järelevalveta. Uppuv laps ei tee häält, räägi oma lapsele veega seonduvatest ohtudest ja õpeta, kuidas vees käituda.

Veesõidukid: Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati päästevarustust. Õnnetusse sattudes on päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna. Peaaegu kõik veesõiduki õnnetuste ohvrid oleks elus, kui neil olnuks seljas päästevest.

Alkohol: Ära lase purjus sõpra vette! Sõpradega veekogu ääres viibides pea meeles, et kui tarbitakse ka alkoholi, siis inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata.

Tundmatu veekogu: Ära hüppa tundmatus kohas vette! Enne vetteminekut hinda alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi.

Sa võid osata põhivõtteid õnnetusse sattunud inimese päästmiseks veest, kuid ära unusta – sinu enda turvalisus on kõige olulisem. Kui tekib väikseimgi kahtlus, et sa ei suuda abistada, kutsu

professionaalne abi.

Mida teha, kui oled uppumisohus?

Hüüa appi

Püüa mitte sattuda paanikasse – ole rahulik ja ära rabele

Vaata ringi ujuvate esemete järele

Proovi rahulikult hõljudes veepinnal püsida

Riided ja isegi saapad võivad sul aidata veepinnal püsida

Kui kallas on lähedal, uju kaldale

Kuidas kutsuda abi?

Hõika ümberkaudsed inimesed appi

Kui kardad ise tegutseda, juhi kellegi tähelepanu toimuvale

Basseinis, veepargis ja avalikus supelrannas kutsu vetelpäästjad või saada keegi teine seda tegema

Kui abivajaja on vees, abista teda ja alles siis kutsu abi või saada keegi abi järele

Helista 112 ja anna teada, mis juhtus

Rohkem infot veeohutuse kohta leiab: https://veeohutus.ee/suvi Kuum suveilm meelitab puhkajaid nii ujuma kui ka veekogudele lõbusõitu tegema.Selleks, et suvised koosviibimised veekogude ääres ja jahutavad suplused jääksid ainult positiivselt meelde, kutsub päästeamet inimesi üles hoidma end ja oma lähedasi õnnetustest eemal.Juulikuus on veega seotud õnnetustes uppunud juba kuus inimest, neist viis viimase viie päeva jooksul. Käesoleval aastal on uppunud kokku 22 inimest, eelmise aasta samal perioodil oli uppunuid 23 ja üleeelmisel aastal 31.Soovime, et suvi mööduks ohutult ja tuletame meelde mõned veeohutusega seotud põhitõed.Lapsed: Ära jäta lapsi veekogu ääres järelevalveta. Uppuv laps ei tee häält, räägi oma lapsele veega seonduvatest ohtudest ja õpeta, kuidas vees käituda.Veesõidukid: Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati päästevarustust. Õnnetusse sattudes on päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna. Peaaegu kõik veesõiduki õnnetuste ohvrid oleks elus, kui neil olnuks seljas päästevest.Alkohol: Ära lase purjus sõpra vette! Sõpradega veekogu ääres viibides pea meeles, et kui tarbitakse ka alkoholi, siis inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata.Tundmatu veekogu: Ära hüppa tundmatus kohas vette! Enne vetteminekut hinda alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi.Sa võid osata põhivõtteid õnnetusse sattunud inimese päästmiseks veest, kuid ära unusta – sinu enda turvalisus on kõige olulisem. Kui tekib väikseimgi kahtlus, et sa ei suuda abistada, kutsuprofessionaalne abi.Hüüa appiPüüa mitte sattuda paanikasse – ole rahulik ja ära rabeleVaata ringi ujuvate esemete järeleProovi rahulikult hõljudes veepinnal püsidaRiided ja isegi saapad võivad sul aidata veepinnal püsidaKui kallas on lähedal, uju kaldaleHõika ümberkaudsed inimesed appiKui kardad ise tegutseda, juhi kellegi tähelepanu toimuvaleBasseinis, veepargis ja avalikus supelrannas kutsu vetelpäästjad või saada keegi teine seda tegemaKui abivajaja on vees, abista teda ja alles siis kutsu abi või saada keegi abi järeleHelista 112 ja anna teada, mis juhtusRohkem infot veeohutuse kohta leiab: https://veeohutus.ee/suvi PÄÄSTEAMET

Sildid: päästeamet, veekogud