MTA leidis Hiiumaa ettevõtetes registreerimata töötajad

Autor: Hiiu Leht Maksu- ja tolliameti (MTA) töötajad külastasid juuli keskel Hiiumaa toitlustus- ja majutuskohti, et kontrollida töötajate registrisse kandmist ja ümbrikupalga tasumist. Kontrollitud 26 ettevõtja 84 töötajast oli registreerimata 16.

MTA maksuauditi üksuse juhi Airi Lepassare sõnul oli puudujääke töötajate registreerimisel üheksas ettevõttes, kuid kontrollide tulemusel said kõik töötajad registrisse kantud ning peale külastusi registreeriti täiendavalt juurde veel 19 töötajat.

“Suuremaid probleeme esines kahe ettevõtte puhul, kus töötajate registreerimata jätmine oli valdav ning puudusi esines ka teistes maksuasjades. Selliste rikkumiste korral alustame maksumenetlust ja kontrollime üle ettevõtete maksuarvestuse. Jälgime tööandjate edasisi väljamakseid ja kui maksudeklaratsioonides on rikkumisi, siis võtame kasutusele juba rangemad meetmed,” rõhutas Lepassar.

MTA alustas juulis ümbrikupalga vastase teavituskampaaniaga, et juhtida senisest veelgi rohkem tähelepanu ümbrikupalkade riskidele ja ohtudele.

Lisateavet leiab veebis aadressil palk.emta.ee/

Sildid: kontroll, külastus, maksu ja tolliamet, töötajad, ümbrikupalk