Mitmed Leedo ettevõtted paistavad silma suure maksuvõlaga

Pärast seda, kui Vjatšeslav Leedo enam oma Saaremaa Laevakompaniiga Eesti mandri ja saarte vahelist laeva-

liiklust ei korralda, on mitmed tema ettevõtted jäänud hätta maksude tasumisega ning osal neist on esitamata ka majandusaasta aruanded, teatab ERR.

Saaremaa Laevakompanii, mille 2015. aasta käive oli üle 23,3 miljoni euro ja kasum 1,95 miljonit eurot, ei ole pärast seda enam aastaaruandeid esitanud ning neil on riigi ees 80 679 euro suurune maksuvõlg. Sellest 76 432 eurot on ajatatud ning 3850 eurot moodustab intressivõlg.

Maksehäireregistrist ilmneb, et laevakompanii käest on võlgu sisse nõudnud mitmed inkassofirmad ja ette-võtted. Lõpetatud makse-

häireid on üheksa ja suuremad võlasummad jäävad Krediidiinfo andmetel vahemikku 12 800–64 000 eurot. Lisaks on praeguseni üleval neli maksehäiret, millest kauaaegseim aastast 2015.

Leedo kinnisvaraärisid koondava ASi Holostovi Kinnisvarahaldus mulluse majandusaasta tulemusi ei ole teada, kuna aruannet ei ole ettevõte senini esitanud. 2016. aastal oli ettevõtte käive 30,7 miljonit eurot ja kasum 11,6 miljonit eurot.

Samuti Leedole kuuluv OÜ Compakt Varahaldus tegeleb peamiselt kinnisvara üürileandmisega Kuressaares ja Tallinnas ning töötajaid aruandeperioodil seal ei olnud. Majandusaasta aruanne on neil esitatud, kuid ettevõtte maksuvõlg on praegu ligi 185 000 eurot, millest 175 930 eurot on ajatatud. Võlg riigi ees on üleval olnud juba mitu aastat ning kõige suurem oli see 2016. aasta kesksuvel, mil ületas 411 700 eurot.

Samal ajal on Compakt Varahaldus saanud eelmisel aastal 14 417 eurot kasumit ning aasta varem ületas kasuminumber 533 000 eurot.

Ligi 10 700 euro suurune maksuvõlg on ka kinnisvaraarendusega tegeleval OÜ-l Compakt Kinnisvara, mille 2017. aasta majandusaruanne on esitamata. Samas teenis ettevõte 2016. aastal 2,2 miljonit eurot kasumit.

Ka kokkupandavaid puitmaju ja nende elemente tootev Saare Erek AS paistab silma üle 99 000eurose maksuvõlaga. Arvukate juba lahenduse saanud maksehäirete kõrval on üleval ka kolm praegu kehtivat häiret. Samas oli firma käive mullu ligi 5,9 miljonit eurot ja kasum 7109 eurot.

Peamiselt kaubavedudega tegelev AS Sarbuss, millest üle 50 protsendi kuulub Leedole, ei ole samuti viimast majandus-

aasta aruannet esitanud. Varasemad aruanded näitavad, et käive on aasta-aastalt kerkinud ja oli 2016. aastal üle

6 miljoni euro, kasuminumber jäi aga siis ligi 62 000 euro juurde, olles varasematel aastatel ületanud 135 000 eurot.

Ajalehte Saarte Hääl välja andval ja raadiosaateid valmistaval OÜ-l Raadio Kadi on 14 703 euro suurune maksuvõlg. Nende käive on viimastel aastatel püsinud veidi alla 700 000 euro juures, kuid kahjum on aina suurenenud: 2015. aastal oli see ligi 152 000 eurot, mullu aga üle 246 000 euro.

Sarbussi maksuvõlg ulatub peaaegu 30 000 euroni ning üleval on ka vahemikku 12 800–64 000 eurot jääv maksehäire Alexela Oili ees. Lõpetatud maksehäireid on ettevõttel üle saja.

Merel ja rannavetes sõitjatevedu pakkuv OÜ Paxton Assets võlgneb riigile maksudena 164 324 eurot, millest ligi 42 000 eurot moodustab intressivõlg.

Väike maksuvõlg – 681 eurot – on ka OÜ-l Saare Tennisekeskus, mille käive oli mullu üle 147 000 euro ning mis on viimastel aastatel oma miinust järjest kahandanud, nii et mullu oli see veidi üle 29 000 euro.

Samuti Leedo osalusega OÜ Dagenhart ja OÜ Reyna Trade on pankrotis ning esimese maksuvõlg on ligi 156 000 eurot, teisel ligi 398 000 eurot.

ERR-il ei õnnestunud Vjatšeslav Leedot telefonitsi tabada.