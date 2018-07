Menetlusse võeti Metsarahu manifest

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Kaul Nurme, Vahur Kollomi ja Eesti Vabaerakonna algatatud kollektiivne pöördumine “Metsarahu manifest” ja edastati see menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Kollektiivse pöördumise selgituses märgitakse, et algatuse mõte on anda 2018. aasta sügisel riigikogus arutlusele tuleva strateegiadokumendi “Metsanduse arengukava aastateks 2021–2030” aruteluks täiendav sisend.

Kollektiivse pöördumisega astutakse välja kõikide Eestimaa metsade kaitseks. “Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe metsade tasakaalukaks majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga,” kirjutatakse manifestis. Toonitatakse, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks tuleb ühiskonnas sõlmida vastavad kokkulepped. Pöördumisele on allkirja andnud 1649 toetajat.

