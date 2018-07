Marcus Mäll jooksis end Eesti meistriks

Kaisa Potisepp

Lühematel distantsidel võisteldes medaleid kogunud Marcus Mäll (16) väljus mugavus­tsoonist ja otsustas proovida 400 m jooksu, tulemuseks Eesti noortemeistri tiitel.Möödunud nädalalõpul Rakveres toimunud Eesti kerge­jõustiku meistrivõistlustel tuli äsja põhikooli lõpetanud Marcus Mäll 400 meetri jooksus U18 arvestuses 16 võistleja seas ajaga 50,40 Eesti noortemeistriks.





Autor: Kaasautor Kaisa Potisepp

Sildid: Eesti noortemeister, jooks, Kergejõustik, Marcus Mäll