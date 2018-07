Mainekahju meile kõigile

Asjaolu, et suur hulk Kärdla põhikooli õpilasi matemaatikaeksamil läbi kukkus, on tõesti piinlik. “Ääretult kahju ja kahetsusväärne, et õpilased eksamil läbi kukkusid – see on tõsine teema ja igal koolijuhil tuleb endale ja kolleegidele tõsiselt otsa vaadata,” ütles Kärdla põhikooli direktor Valeri Gramakovski Hiiu Lehele.

Direktor rääkis, et eksamitulemused selgusid umbes kuu aega tagasi ja probleemiga tegeleti kohe peale seda toimunud õppenõukogus. Samuti tehti muudatused ja õpetaja Aigar Koppel, kel üks kursus bakalaurusekraadist puudu, enam põhikooli lõpuklassidele matemaatika tunde ei anna.

Direktor selgitas, et ka siis, kui matemaatika­tunnid Koppelile anti, ei saadetud ära ühtki õpetajat, lihtsalt tunnid jaotati ümber. “Igal aastal jagame tunde ümber – matemaatikatunnid sai tookord õpetaja, kel oli väiksem koormus, teisel õpetajal oli juba täiskoormus,” selgitas direktor.

Miks siis teema nüüd uuesti ja üleriigilises meedias taas päevakorrale tõusis?

Gramakovski oletas, et põhjuseks on mõnede õpetajate soov temast lahti saada. “Mul on isiklikus plaanis väga kahju, et nii juhtus, aga veel rohkem on kurb kogu Hiiumaale tekitatud mainekahju pärast,” ütles Gramakovski. Ta rääkis, et juba varem pöördusid mõned õpetajad Hiiumaa valla poole nõudmisega direktor välja vahetada.

Jah, probleemidest tuleb rääkida. Kui asjad ei parane, tulebki kaasata ajakirjandus. Antud juhul tegelesid probleemi lahendamisega nii kooli juhtkond kui vallavalitsus, leiti ka lahendus ja tehti vajalikud muudatused. Tundub, et kellelegi sellest ei piisa. Või miks oli vaja teema tõstatada kuu aega hiljem, kui lahendused olid juba paigas?

Kas suur soov vahetada direktorit kaalus tõesti üles mainekahju, mis nüüd kogu Hiiumaale tehti?

13. juuli 2018