Maaelu äratab huvi

Inimeste huvi maaelu vastu oli nii suur, et Avatud talude veebikeskkond jooksis kinni. Eile hommikuse seisuga, kui 70 talu külastuste arvud polnud veel korraldajateni jõudnud, oli selle aasta avatud talude päeval rohkem kui 129 000 külastust. Eelmisel aastal tehti avatud talude päeval 120 000 külastust.

Esialgse seisuga oli kõige rohkem külastajaid Andre Farmis, kus loendati 6500 külastajat. Eelmisel aastal oli see arv 5600. Samuti oli palju külastajaid Konju Kitsefarmis, kuhu läks uudistama 5200 inimest (eelmisel aastal 4000), ning Voore Farmis, kus oli 3488 külastust (eelmisel aastal 1317). Lõplikud arvud loodetakse kokku lüüa tänaseks.

Natuke parem oli pilt ka Hiiumaal, esimese aasta kahe talu asemel oli tänavu avatud kuus. Ja näiteks Mattode piima-

farmis sai kirja kaks korda rohkem külastusi kui mullu, vastavalt siis 613 tänavu ja eelmisel aastal kolmesaja ringis.

Eks Hiiumaal vajavadki uued asjad pisut hoovõtuaega – mäletame ju kui tõrksad oldi algul Teeme Ära talgutele registreerima. Hiljem aga on suhtarvudes osalejarekordeidki löödud.

Igal juhul on avatud talude päeva näol tegemist väärt ettevõtmisega, mis toob linnastunud Eesti inimesed maale, et veenduda – maal on elu! Ehk leiab mõni neist, et maaelu on täitsa huvitav ja elatav, otsib omale sobiva paiga ja tuleb maale päriselt.

24. juuli 2018