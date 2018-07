Lõkkest sai alguse kulupõleng

Päeva rosin

Vasikad roolis?

Toomas Vaks sotsiaalmeedias: “Täna avastasin end Kassaris ootamatult järjekordse kiiruskatse keskelt. Ärrad ja provvad vihisesid must nii umbes 120 km/h mööda. Loodan, et vastutulnud jalgrattur, kes seepeale end erkinoole väärilise hüppega kadakatesse heitis, ikka terveks jäi. Eile jäi üks noor daam Nõmba kandis oma punase limusiini roolis nii mõttesse, et kaldus vastassuuna­vööndisse ja tahtis vastuliikujaga tuttavaks saada jne. Üldse paistab sel suvel liiklus välja, nagu oleks äsja karjalaskepäev olnud ja vasikad kõik rooli tõstetud. Mis te arvate, kui tuletaks õige nii endale kui ka külalistele meelde, et siin võtab su autost väljalõikumine ja PERHi neurosse jõudmine ikka kõvasti kauem aega kui mandri peal ning ka elundidoonoril pole suurt mõtet saarel enesetappu teha. Liiguks ka suvepuhkuste ajal rahulikus tempos, keskenduks sõiduvahendi ohutule juhtimisele ja üritaks nii enda kui teised terveks jätta. Päikest!”