Lisareisid ja asenduslennuk

Eelseisvaks Hiiumaa kohvikutepäeva nädalaks on Hiiumaa lennuliinil lisareisid nii reedel, 3. augustil kui ka pühapäeval, 5. augustil.

Nädal aega, 4.–10. augustini on korralises hoolduses liini teenindav Jetstream 32, sel ajal asendab liinil 19 sõitjakohaga lennuk LET 410.

Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et esimene poolaasta on võrreldes eelmise aastaga olnud rõõmustav: Kärdla suunal on tehtud 303 reisi ja õhuteed on kasutanud 4975 reisijat. Need on suuremad numbrid kui aasta tagasi, mil kuue kuuga toimus 290 reisi ja reisijaid oli vaid 3606. “Oma osa on selles kindlasti riigi poolt tellitud lisareisidel aasta alguses, mil mereühendus oli takistatud ja lennuühendust sellevõrra usinamalt pruugiti,” selgitas Sedrik.

Ilma tõttu on sel aastal ära jäänud 19 reisi ja poolelt teelt tagasi pöördunud üks lend. Mullu tühistati samas ajavahemikus 22 reisi ja tagasi pöördus samuti üks lend. Võrdluseks: Kuressaare suunal on mõlemal aastal esimese kuue kuuga ära jäänud vaid üks reis.

“Praegune aasta on Hiiumaa lennuliiklusele oluline suure investeeringu tõttu – Tallinna Lennujaam renoveerib riigi toel Kärdla lennuvälja liiklusala,” nentis Sedrik. Parendustööd peavad valmis olema selle aasta 30. septembriks. Lennurajale paigaldatakse asfaltbetoonkate, töid tehakse eeldatavalt 17.–31. augustini. Tööde ajaks tuleb lennurada sulgeda ja lennureisid tühistatakse. “Vabandame ebamugavuse pärast ja loodame reisijate mõistvale suhtumisele, sest renoveerimistööde üheks oluliseks eesmärgiks on Kärdla lennuväljal GNSS maandumissüsteemi rakendamine, mis võimaldaks lende teha ka kehvemates ilmaoludes kui võimaldab olemasolev tehnika,” ütles Sedrik.

Sildid: Kohvikutepäev, lennuk, Lisareisid