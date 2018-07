Lennud seiskuvad kaheks nädalaks

Tähtajaks, 19. juuniks laekus Kärdla lennuvälja ehitus­hankele neli pakkumist. Parima tegi AS YIT Infra Eesti, tööde maksumus on 1,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles, et ehitusega alustatakse peale lepingu sõlmimist. Valmimis­tähtaeg on septembri lõpp ja lennuliikluse seiskumist on oodata augusti teisel poolel kuni kaheks nädalaks.

AS YIT Infra Eesti projektijuht Indrek Kask ütles, et ettevõtte jaoks on see juba mitmes lennujaama projekt Eestis. AS YIT Infra Eesti (endine Lemminkäinen Eesti AS/AS Talter) on teinud töid nii Kuressaare kui ka Tallinna lennujaamades. “Ehitus saarel erilisi takistusi kaasa ei too, küll aga tuleb tavapärasest rohkem rõhku pöörata nii seadmete kui materjalide logistikale. Lisaks tuleb saarele transportida mobiilne asfaltbetoonitehas,” selgitas Kask.

Ehituse käigus uuendatakse Kärdla lennuvälja lennurada, ruleerimisradade ja perroonide asfaltbetoonkate ja lennuvälja navigatsioonitulede süsteem. Suurim muudatus on ruleerimisteede laiendamine 15 meetrini, praegu on see 14 meetrit.

Sildid: ehitus, lennuliiklus, lennuväli